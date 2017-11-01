Убийство, селфи на фоне тела и суицид. В колледже Москвы нашли зарезанными преподавателя и студента

Тела погибших обнаружили сегодня, начато уголовное производство.

Человек с ножом, иллюстрация newsfiber.com

В среду, 1 ноября, в Москве в кабинете одного из образовательных учреждений, расположенного по ул. Гвардейской,преподавателя и учащегося.

Об этом говорится на сайте Следственного комитета РФ по столице.

По данным источника "Интерфакса", убийство произошло в политехническом колледже.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).… были обнаружены тела преподавателя 1973 г. р. и учащегося 1999 г.р. с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резанных ранений в области шеи", — отметили в ведомстве.

Между тем ТАСС, ссылаясь на сведения источника в правоохранительных органах, пишет, что студент Западного комплекса непрерывного образования в Москве убил педагога, после чего совершил самоубийство.

Предварительно стало известно, что злоумышленник зарезал преподавателя по основам безопасности жизнедеятельности из-за конфликта на почве неприязненных отношений. Орудие самоубийство устанавливается — это мог быть нож или найденная в кабинете электропила.

Также собеседник рассказал, что после преступления парень выложил фото в соцсети с ножом около тела мужчины, а на еще одном снимке он подносит электропилу к своему горлу. После исследования мобильного телефона студента была обнаружена видеозапись конфликта между ним и педагогом.

Возможный убийца — Андрей Емельянников, именно он выложил на своей странице в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте" селфи на фоне тела преподавателя, в настоящее время аккаунт заморожен, говорится в статье lenta.ru.

Парень сделал селфи на фоне убитого Скриншот с сайта lenta.ru

Убитый преподаватель Скриншот с сайта lenta.ru

Ранее СМИ писали, что в российском Североморске (там находится главная база Северного флота РФ) Мурманской области в одной из квартир нашли мертвыми семью из трех человек, отрабатывается версия, что мужчина-военный сначала застрелил родных, а потом убил себя.