Убийство, селфи на фоне тела и суицид. В колледже Москвы нашли зарезанными преподавателя и студента

Тела погибших обнаружили сегодня, начато уголовное производство.
Об этом говорится на сайте Следственного комитета РФ по столице.
По данным источника "Интерфакса", убийство произошло в политехническом колледже.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).… были обнаружены тела преподавателя 1973 г. р. и учащегося 1999 г.р. с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резанных ранений в области шеи", — отметили в ведомстве.
Между тем ТАСС, ссылаясь на сведения источника в правоохранительных органах, пишет, что студент Западного комплекса непрерывного образования в Москве убил педагога, после чего совершил самоубийство.
Предварительно стало известно, что злоумышленник зарезал преподавателя по основам безопасности жизнедеятельности из-за конфликта на почве неприязненных отношений. Орудие самоубийство устанавливается — это мог быть нож или найденная в кабинете электропила.
Также собеседник рассказал, что после преступления парень выложил фото в соцсети с ножом около тела мужчины, а на еще одном снимке он подносит электропилу к своему горлу. После исследования мобильного телефона студента была обнаружена видеозапись конфликта между ним и педагогом.
Возможный убийца — Андрей Емельянников, именно он выложил на своей странице в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте" селфи на фоне тела преподавателя, в настоящее время аккаунт заморожен, говорится в статье lenta.ru.
Ранее СМИ писали, что в российском Североморске (там находится главная база Северного флота РФ) Мурманской области в одной из квартир нашли мертвыми семью из трех человек, отрабатывается версия, что мужчина-военный сначала застрелил родных, а потом убил себя.