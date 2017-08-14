Пьяная поножовщина на Киевщине. Мужчина зарезал знакомого, второго — ранил

В Киевской области мужчина, который раньше работал на скотобойне, устроил кровавую резню, жестоко расправившись со своими знакомыми.

Об рассказали в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции Киевской области.

"13 августа около 3.00 часов в баре г. Узин отдыхала компания троих местных жителей. Во время совместного распития спиртного между 32-летним мужчиной и двумя его знакомыми, между собой кумовьями, 36 и 45 лет, возник конфликт", — говорится в сообщении.

По данным полиции, обиженный мужчина побежал домой за ножом. Вернувшись к своим обидчикам, мужчина нанес младшему около восьми колото-резаных ударов в грудную клетку, брюшную полость и плечо.

К тому же бывший скотобойщик пять раз ударил ножом старшего мужчину в брюшную полость, от которых он скончался. Окровавленное тело нашли неподалеку от развлекательного заведения местные жители.

Как отмечается, другой пострадавший сейчас находится в больнице.

Правоохранителям понадобилось несколько часов, чтобы установить и задержать подозреваемого. По факту умышленного убийства и покушения на умышленное убийство открыты уголовные производства, ведется досудебное расследование. Задержанному "светит" от 7 до 15 лет лишения свободы.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее в Киеве суд арестовал психопата, убившего родителей и двух сестер.