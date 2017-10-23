Удар ножом в горло. В России мужчина ранил ведущую "Эха Москвы"

Инцидент произошел в офисе радиостанции.
Об этом говорится на сайте echo.msk.ru.
Инцидент произошел в столице РФ — там находится офис "Эха", после нападения злоумышленника задержала охрана и передала полиции.
"По словам врачей, угрозы для жизни Татьяны нет. Однако ей поставлен катетр, и она госпитализирована. В генеральной прокуратуре назвали вопиющей историю с нападением на журналиста", — говорится в статье.
Нападавший pic.twitter.com/9qOmrEKwsU— Виталий Рувинский (@Vit_Ruvinsky) October 23, 2017
Напомним, в конце сентября на северо-востоке Москвы неизвестный с ножом нападал на прохожих, тогда были ранены два человека. Узнать больше о случившемся можно здесь.