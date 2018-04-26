В аэропортах Москвы и Подмосковья запретили сидеть и лежать на полу: что имелось в виду

Закон также предусматривает административное наказание за перемещение по территории авиаузла на сигвее и прослушивание музыки без наушников.
Однако позднее ведомству пришлось конкретизировать собственное требование.
Так, в пресс-службе пояснили, что введенные запреты и штрафные санкции касаются лишь людей, которые находятся в здании аэропорта без посадочного билета на самолет. А вот пассажирам лежать на полу, скамьях и ступенях по-прежнему разрешается.
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Стоит отметить, что закон также предусматривает административное наказание за перемещение по территории авиаузла на сигвее и прослушивание музыки без наушников.
Кроме того, 100 рублей с вас могут потребовать, если вы в зале ожидания поставите сумку на сиденье кресла или опустите ее на ступеньку эскалатора. Кроме того, запрещается бегать по эскалаторам и траволаторам, даже если вы опаздываете на рейс, а по выключенным — нельзя даже ходить. За это тоже грозит штраф в 100 руб.
"Пока правила распространяются на аэропорты Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Они были предложены и Внуково, но пока что окончательного решения от его администрации нет", — цитирует РБК председателя комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Мособлдумы Олега Григорьева.
Напомним, Ryanair исправил расписание рейсов в Киев. Расписание большинства рейсов во Львов осталось без изменений.
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