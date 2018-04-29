В аэропортах Москвы и Подмосковья запретили сидеть и лежать на полу: что имелось в виду

В аэропортах Москвы и Подмосковья запретили сидеть и лежать на полу, заявил местный Минтранс. За нарушение данного требования нарушителей даже ждут предупреждение или штраф 100 руб. (около 50 грн по нынешнему курсу).

Однако позднее ведомству пришлось конкретизировать собственное требование.

Так, в пресс-службе пояснили, что введенные запреты и штрафные санкции касаются лишь людей, которые находятся в здании аэропорта без посадочного билета на самолет. А вот пассажирам лежать на полу, скамьях и ступенях по-прежнему разрешается.

Читайте также Стало известно, когда застрявшие в Египте украинцы смогут вернуться домой

Стоит отметить, что закон также предусматривает административное наказание за перемещение по территории авиаузла на сигвее и прослушивание музыки без наушников.

Кроме того, 100 рублей с вас могут потребовать, если вы в зале ожидания поставите сумку на сиденье кресла или опустите ее на ступеньку эскалатора. Кроме того, запрещается бегать по эскалаторам и траволаторам, даже если вы опаздываете на рейс, а по выключенным — нельзя даже ходить. За это тоже грозит штраф в 100 руб.

"Пока правила распространяются на аэропорты Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Они были предложены и Внуково, но пока что окончательного решения от его администрации нет", — цитирует РБК председателя комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Мособлдумы Олега Григорьева.

Напомним, Ryanair исправил расписание рейсов в Киев. Расписание большинства рейсов во Львов осталось без изменений.