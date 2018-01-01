В Армении объявили о начале "бархатной революции". Фото

Протестующие выступают против назначения экс-президента на премьерский пост.

В Армении из-за кандидатуры Саргсяна разгорелись уличные акции протеста.

Депутат парламента Армении и лидер протестного движения Никол Пашинян сообщил о революционной ситуации в стране и объявил о начале "бархатной революции".

Напомним, в субботу, 14 апреля, в столице Армении Ереване участники митинга против выдвижения на пост премьер-министра Армении бывшего президента страны Сержа Саргсяна ворвались в здание Общественного радио Армении в центре Еревана. 16 апреля после стычек между протестующими и полицией на проспекте Баграмяна были госпитализированы 46 человек.

"По всей республике проходят акции протеста, забастовки, блокируются улицы. В Армении установилась революционная ситуация. Я здесь и сейчас объявляю о начале "бархатной революции", — цитирует Пашиняна Интерфакс.

По его словам, в данный момент все силовые структуры собраны у здания парламента, где проходит специальное заседание, на котором обсуждается вопрос избрания Сержа Саргсяна премьер-министром.

"Они ждут нас. Но мы сделаем другое. Сейчас мы организуем шествие и парализуем работу других правительственных зданий. Там, куда мы сможем войти, организуем сидячие акции", — пояснил оппозиционер подчеркнув, что демонстранты должны проврдить акцию протеста инсключительно мирными действиями. На встрече со своими сторонниками в центре Еревана утром во вторник призвал вновь блокировать улицы и работу госведомств.

Во вторник в парламенте должно пройти голосование по выборам премьер-министра.