В Ереване протестующие перекрыли центральную площадь и захватили здание Общественного радио

В субботу, 14 апреля, в столице Армении Ереване участники митинга против выдвижения на пост премьер-министра Армении бывшего президента страны Сержа Саргсяна ворвались в здание Общественного радио Армении в центре Еревана.

Охраняющие здание Общественного радио полицейские не смогли помешать около 100 демонстрантам проникнуть в здание. Один из полицейских достал оружие, но не стал его применять, сообщает "Интерфакс".

Вместе с тем участники митинга также перекрыли движение в центре Еревана у площади Франции. Акция против премьерства Саргсяна продолжается уже около 19-ти часов, сообщает "Новости Армения".

Группа демонстрантов расположилась в одной из студий радио. Шествие и действия демонстрантов возглавляет депутат парламента Армении, руководитель фракции "Елк" Никол Пашинян, который потребовал прямого эфира.

Лидеры протестов в Армении ранее обещали провести демонстрацию у здания, где ожидается назначение Саргсяна премьером. На этой неделе два оппозиционных депутата принесли в здание парламента дымовые шашки. Оппозиционеры подожгли их на парламентской трибуне, выразив таким образом протест против планов Сержа Саргсяна стать главой правительства.

Напомним, в 2016 году в Ереване вооруженные люди захватили здание полиции, были убит один полицейский, несколько силовиков оказались в заложниках. После захвата злоумышленники, в частности, требовали освобождения оппозиционного лидера Жирайра Сефиляна.