Сегодня, 19:15 RSS

В Австралии разбился гидросамолет, есть жертвы: фото и видео с места крушения

Сегодня, 11:55

Борт упал к северу от Сиднея, найдены тела всех жертв.

Австралия,самолет,упал,крушение,жертвы
Тела жертв крушения самолета искали спасатели Скриншот видео с youtube.com
В воскресенье, 31 декабря, в Австралии в реку Хоксбери упал легкий гидросамолет, на его борту находились шесть человек, все они погибли.

Воздущное судно потерпело крушение к северу от Сиднея, пишет ABC News в Twitter, ссылаясь на данные полиции.

На место происшествия прибыли спасатели, были найдены тела всех погибших.

Ранее в аэропорту российского города Нарьян-Мар (административный центр и единственный город Ненецкого автономного округа, находится за полярным кругом) разбился легкомоторный самолет Ан-2, погибли три человека.
Теги:  
Австралия, самолет, упал, крушение, жертвы
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...