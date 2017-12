В Австралии разбился гидросамолет, есть жертвы: фото и видео с места крушения

В воскресенье, 31 декабря, в Австралии в реку Хоксбери упал легкий гидросамолет, на его борту находились шесть человек, все они погибли.

Воздущное судно потерпело крушение к северу от Сиднея, пишет ABC News в Twitter, ссылаясь на данные полиции.

На место происшествия прибыли спасатели, были найдены тела всех погибших.

