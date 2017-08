В Барселоне микроавтобус въехал в толпу

В центре испанской Барселоны фургон въехал в группу пешеходов.

Об этом сообщили Television Malta‏.

Пока неизвестно количество пострадавших. Полиция не говорит, был ли это теракт или несчастный случай.

Очевидцы публикуют в соцсетях фот и виде с места события.

Can't believe this I'm on Ramblas, heard screaming & whole street ran- a car believed drove in2crowd- had walked down 10secs earlier pic.twitter.com/LPGBCYupfv