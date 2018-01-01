В Белграде установили забавный памятник Гагарину и сразу решили снести: фото

Постамент вызвал шквал негативных комментариев.
"В Белграде почтят почетный вклад Гагарина в развитие человечества", - цитирует городского управителя Горана Весича портал N1.
Отмечается, что памятник был установлен в первую неделю апреля в Белграде на улице Гагарина. Однако его внешний вид шокировал горожан. В социальных сетях жители сербской столицы начали критиковать маленькую бронзовую голову в шлеме наверху массивного каменного постамента. По мнению большинства, такая интерпретация оскорбляет память о великом космонавте.
После потока негативных отзывов городские власти заявили, что в скором времени памятник будет снесен, а на его месте появится новый.
Напомним, городе Биньчжоу китайской провинции Шандун упала из-за сильных порывов ветра шеститонная бронзовая статуя императора Цинь Шихуанди.