В Британии вандалы осквернили уникальный памятник Дэвиду Боуи: фото

Испорченный монумент был первой в мире статуей известному исполнителю.
"RIP DB", - такую надпись оставили вандалы, сообщает ВВС.
Отмечается, что этот уникальный монумент под названием "Земной посланник" демонстрирует сценические образы исполнителя. В памятник вмонтированы колонки, которые каждый час воспроизводят его песни.
Напомним, Дэвид Боуи – это известный британский рок-музыкант, автор песен и продюсер. На протяжении пятидесяти лет занимался музыкальным творчеством и часто менял имидж, был известен своим характерным голосом. Он умер в 2016 году от рака печени.
Как ранее сообщалось, альбом музыканта Дэвида Боуи Blackstar, изданный за два дня до его смерти, стал лидером продаж в британском хит-параде Official Charts.