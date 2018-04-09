В Китае ветер повалил шеститонный памятник императору: фото

В городе Биньчжоу китайской провинции Шандун 6 апреля упала из-за сильных порывов ветра шеститонная бронзовая статуя императора Цинь Шихуанди.

Как сообщает news.163.com, памятник в высоту достигает 20 метров и был построен в 2005 году.

Очевидцы отмечают, что от сильного удара голова статуи серьезно деформировалась. На место инцидента приехали рабочие и убрали памятник с помощью кранов.

Напомним, Цинь Ши Хуан-ди был основателем китайской династии Цинь. Он считается первым человеком, объединившим большую часть современных территорий Китая в третьем веке до нашей эры.

Как ранее сообщалось, в Китае удалось снять на видео двухголовую змею. Сделали это местные жители во время прогулки по лесу.