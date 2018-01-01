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В Белом доме рассказали, зачем Помпео тайно встречался с Ким Чен Ыном

Сегодня, 00:35

Для подтверждения своих слов в Вашингтоне продемонстрировали фото.

Помпео
Помпео встречался с Ким Чен Ыном Фото: The White House/Faceboo
Госсекретарь США Майк Помпео будучи в статусе кандидата на данную должность тайно встречался с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Пресс-служба Белого дома обнародовала официальные фото исторической встречи.

"Фотографии госсекретаря Помпео в Северной Корее. Секретарь Помпео сделает отличную работу, помогая президенту Трампу возглавить наши усилия по денуклеаризации корейского полуострова", - говорится в сообщении на странице Белого дома в Facebook.

Напомним, ранее журналистам стало известно о вероятной встрече Помепео и Ким Чен Ына. Политики якобы обсуждали предстоящую встречу президента США Дональда Трампа с главой КНДР.

Помпео
Фото: скрин The White House/Faceboo

Помпео
Фото: The White House/Faceboo

Как ранее сообщалось, 24 апреля Сенат США утвердил Помпео в должности госсекретаря.

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Теги:  
Майк Помпео, Ким Чен Ын, Северная Корея, США, тайная встреча, фотография, Белый дом
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