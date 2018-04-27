В Белом доме рассказали, зачем Помпео тайно встречался с Ким Чен Ыном

Госсекретарь США Майк Помпео будучи в статусе кандидата на данную должность тайно встречался с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Пресс-служба Белого дома обнародовала официальные фото исторической встречи.

"Фотографии госсекретаря Помпео в Северной Корее. Секретарь Помпео сделает отличную работу, помогая президенту Трампу возглавить наши усилия по денуклеаризации корейского полуострова", - говорится в сообщении на странице Белого дома в Facebook.

Напомним, ранее журналистам стало известно о вероятной встрече Помепео и Ким Чен Ына. Политики якобы обсуждали предстоящую встречу президента США Дональда Трампа с главой КНДР.

Как ранее сообщалось, 24 апреля Сенат США утвердил Помпео в должности госсекретаря.