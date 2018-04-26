Помпео утвержден на пост госсекретаря США

Сенат США одобрил кандидатуру бывшего директора ЦРУ Майка Помпео на пост госсекретаря.

Об этом сообщает AFP.

Майк Помпео был номинирован на пост госсекретаря страны вместо Рекса Тиллерсона президентом США в марте этого года.

23 апреля кандидатуру бывшего директора ЦРУ Майка Помпео на пост государственного секретаря одобрил профильный комитет сената США.

Напомним, бывший директор ЦРУ и кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео пообещал поддержать предоставление Украине оборонительного летального вооружения. Он также заявил, что приложит все усилия, чтобы аннексированный Крым не признали российским.

Кроме того, Помпео выразил согласие, что санкции, введенные против РФ за агрессию против Украины, должны оставаться в силе до выполнения Россией Минских соглашений.

Ранее Помпео признал, что США недавно убили "пару сотен" россиян в Сирии. "Несколько недель назад русские встретили достойного противника. Пара сотен русских были убиты", — заявил он.

Напомним, Помпео заявил, что эра "мягкой политики" в отношениях с Россией подошла к концу. По его мнению, лояльность США к РФ м ни к чему хорошему не привела.