В Центризбиркоме РФ рассказали, сколько голосов получил Путин на выборах

По состоянию на утро 19 марта было подсчитано 99,5% бюллетеней.

У Путина хороший повод излучать уверенность "НТВ" получил 76,65% голосов на выборах президента РФ-2018 - по данным, полученным после обработки 99,5% бюллетеней.

Соответствующее сообщение опубликовало новостное агентство "РИА Новости" со ссылкой на данные Центризбиркома РФ.

Согласно обрародованным данным, "Путин заручился рекордной в своей карьере политической поддержкой избирателей — за него проголосовали 54,4 млн граждан, что на 5,1 млн больше, чем в 2004 году".

Второе и третье место на выборах-2018 заняли кандидат от КПРФ Павла Грудинина (11,81% голосов) и от ЛДПР Владимир Жириновского (5,67% голосов).

Кроме того, в ЦИК РФ сообщают, что средняя явка на выборы составляет более 67%.

Напомним, ранее Путин выступил с заявлением в стиле "Мы обречены на успех" и поделился планами о возможном участии в выборах президента РФ в 2030 году.