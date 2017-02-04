В Евросоюзе планируют продлить санкций против России — западные СМИ

Европейский союз намерен продлить санкции в середине марта этого года.

В Евросоюзе планируют продлить санкций против РФ lratvakan.com

В Европейском союзе планируют продлить действия персональных санкций в отношении 100 граждан России и Украины еще на полгода.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на чиновников в Брюсселе.

Как сообщили источники агентства, в числе тех, кто попал под санкции, фигурируют бизнесмен и совладелец СМП Банка Аркадий Ротенберг и крупнейший акционер банка "Россия" Юрий Ковальчук.

Европейский союз намерен продлить санкции в середине марта этого года, отмечает агентство. Санкции ЕС против граждан России и Украины были введены в 2014 году после присоединения Крыма к России, после чего были усилены из-за боевых действий на востоке Украины.

В частности, они предусматривают запрет на въезд на территорию Евросоюза и замораживание активов.

Напомним, ранее сообщалось, что Конгресс США может принять новые санкции против России и без Трампа.