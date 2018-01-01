В Германии грузовик въехал в толпу людей, есть погибшие и пострадавшие

Злоумышленник застрелился сразу после содеянного.
Злоумышленник, который управлял автомобилем, застрелился сразу после содеянного, сообщает Deutsche Welle.
По данным издания Rheinische Post, в результате наезда погибли трое человек, еще 30 получили ранения различной тяжести.
Пока неизвестно, можно ли квалифицировать произошедшее как теракт, однако полиция проводит масштабную операцию в районе и просит людей обходить местность, где случился наезд.
Напомним, ранее в Австралии джип въехал в толпу людей.