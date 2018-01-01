В Госдепе США рассказали, как стоит наказывать за поездки в аннексированный Крым

С такой идеей выступил спецпредставитель ведомства по вопросам Украины Курт Волкер.

Приграничная полоса Vse42

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер выступил с идеей ввести персональные санкции за поездки политиков в аннексированный полуостров Крым.

"Важно, что США, ЕС, Украина и другие страны не признают российскую аннексию Крыма. Я думаю, что пришло время подумать о том, как мы можем сделать нашу позицию жестче, включая последствия за поездки, торговлю и бизнес-контакты с этой территорией", — цитирует дипломата агентство "Укринформ".

По словам Волкера, ситуация с Крымом во многом похожа на проблемы с Донбассом. Главное отличие, как считает он - отсутствие регулярных боевых действий на линии разграничения.

Напомним, ранее Волкер заявлял о том, что "ДНР" и "ЛНР" должны быть ликвидированы.