Волкер назвал сроки создания условий для выборов на Донбассе

Россия должна уйти с оккупированных территорий Донбасса, "ЛНР" и "ДНР" должны быть расформированы, а миротворческой миссии ООН должен быть предоставлен мандат на установление безопасности на всей территории Донбасса, включительно с участком украинско-российской границы.

Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер во время выступления в варшавском филиале The German Marshall Fund.

"Если эта территория остается оккупированной Россией и на ней действуют неконституционные образования "ЛНР" и "ДНР", то как имплементировать этот статус? Для этого нужны мир и безопасность, чтобы провести избирательную кампанию, чтобы могла действовать избирательная комиссия, чтобы кандидаты могли вести свою кампанию, чтобы люди могли вернуться домой. Для этого нам необходимо иметь там миротворцев ООН примерно шесть месяцев, которые создадут условия для проведения выборов", — заявил Волкер.

Спецпредставитель США подчеркнул, что Вашингтон предлагает полноценную миссию ООН на Донбассе, действия которой никто не будет ограничивать, как это сейчас делается на оккупированных территориях в случае с миссией ОБСЕ, сообщает "Укринформ".

"Мы хотим показать России, что это не только какая-то американская идея, а это — международные реалии, с которыми она должна считаться", — констатировал американский дипломат.

Волкер отметил, что сейчас США работают над тем, чтобы убедить Россию, что дальнейшая оккупация Донбасса не в ее интересах.

"Мы стараемся показать России, что цена оккупации для нее является высокой и в дальнейшем она будет только расти. Поэтому мы надеемся, что Россия примет другие стратегические решения в будущем", — констатировал спецпредставитель США.

Напомним, ранее Волкер назвал вероятный состав миссии миротворцев ООН на Донбассе.