Волкер заявил, что "ДНР" и "ЛНР" должны быть ликвидированы

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер утверждает, что на Донбассе Российская Федерация создала самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" для того, чтобы замаскировать свою роль в конфликте и укрепить его.

Псевдореспублики должны быть ликвидированы, рассказал он во время панельной дискуссии в аналитическом центре Hudson Institute в Вашингтоне, пишет УНИАН.

"Так называемые "Луганская народная республика" и "Донецкая народная республика" являются образованиями, которые созданы Россией с целью порождения на месте политической реальности для того, чтобы помочь замаскировать роль РФ и укрепить продолжающийся конфликт", — отметил дипломат.

По его словам, в украинском конституционном строе нет места для квазигосударств. "Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, и эти образования должны исчезнуть", — подчеркнул спецпредставитель.

Ранее Курт Волкер говорил, что Украине не стоит забывать о Минских соглашениях, они являются тем механизмом, который, в случае полного выполнения, вернет государству захваченную часть Донбасса.