В Индии в ДТП попало авто с украинками, есть жертвы и пострадавшие — СМИ

Авария случилась вчера, машина ехала в Дели.

В результате аварии в Индии пострадали два пассажира авто Скриншот видео с youtube.com

В понедельник, 25 декабря, в Индии в Матхуре на скоростной автомагистрали Ямуна произошло ДТП , погибли два человека, в частности, гражданка Украины, а еще одна украинка — пострадала.

Авария случилась, когда автомобиль с четырьмя людьми возвращался в Дели после посещения Тадж-Махала, пишет местное издание Deccan Chronicle.

По его данным, машина перевернулась, водитель скончался, еще двух пассажиров госпитализировали в местную больницу с травмами.

Ранее СМИ сообщили, что 23 декабря в пригороде словацкого Кошице микроавтобус, в котором ехали девять граждан Украины, столкнулся с легковым автомобилем, участники ДТП получили травмы легкой и средней тяжести.