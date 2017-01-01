В Индии в ДТП попало авто с украинками, есть жертвы и пострадавшие — СМИ

Авария случилась вчера, машина ехала в Дели.
Авария случилась, когда автомобиль с четырьмя людьми возвращался в Дели после посещения Тадж-Махала, пишет местное издание Deccan Chronicle.
По его данным, машина перевернулась, водитель скончался, еще двух пассажиров госпитализировали в местную больницу с травмами.
Ранее СМИ сообщили, что 23 декабря в пригороде словацкого Кошице микроавтобус, в котором ехали девять граждан Украины, столкнулся с легковым автомобилем, участники ДТП получили травмы легкой и средней тяжести.