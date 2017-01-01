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В Индии в ДТП попало авто с украинками, есть жертвы и пострадавшие — СМИ

Сегодня, 12:21

Авария случилась вчера, машина ехала в Дели.

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В результате аварии в Индии пострадали два пассажира авто Скриншот видео с youtube.com
В понедельник, 25 декабря, в Индии в Матхуре на скоростной автомагистрали Ямуна произошло ДТП, погибли два человека, в частности, гражданка Украины, а еще одна украинка — пострадала.

Авария случилась, когда автомобиль с четырьмя людьми возвращался в Дели после посещения Тадж-Махала, пишет местное издание Deccan Chronicle.

По его данным, машина перевернулась, водитель скончался, еще двух пассажиров госпитализировали в местную больницу с травмами.

Ранее СМИ сообщили, что 23 декабря в пригороде словацкого Кошице микроавтобус, в котором ехали девять граждан Украины, столкнулся с легковым автомобилем, участники ДТП получили травмы легкой и средней тяжести.
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