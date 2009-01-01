В итальянском отеле, попавшем под лавину, найдены еще двое выживших — СМИ

На настоящий момент известно, что погибли четыре человека.

Спасатели обнаружили еще двоих выживших под обломками итальянского отеля Rigopiano, который накрыло лавиной.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на Радио Свобода.

Итальянские СМИ сообщают, что двоих пострадавших уже удалось достать на поверхность.

На настоящий момент известно, что погибли четыре человека, остальные числятся пропавшими без вести.

Вечером 18 января в горах Гран-Сассо в центральной Италии сошла снежная лавина, спровоцированная землетрясением. Она накрыла отель, в котором могли находиться около 30 человек. Спасатели смогли добраться до места происшествия только спустя несколько часов из-за сложных погодных условий.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что спасатели обнаружили шестерых выживших в попавшем под лавину отеле в Италии.