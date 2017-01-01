В Казахстане мыши погрызли деньги в банкомате, видео

Банк подтвердил факт инцидента с мышами.

В Казахстане мыши забрались в банкомат одного из финансовых учреждений и погрызли находившиеся там деньги.

На видео в социальных сетях запечатлен момент вскрытия кассеты банкомата, где находились грызуны и ворох испорченных банкнот, сообщает портал nur.kz.

Банк подтвердил факт инцидента с мышами.

"Действительно, в одном из банкоматов, расположенном неподалеку от Астаны, в процессе инкассации была обнаружена пара мышей, судя по всему, искавших убежище от суровых погодных условий. В данный момент мы выясняем все подробности случившегося. Грызунам ничто не угрожает", — говорится в сообщении банка.

Также в финучреждении не уточнили размер материального ущерба, однако, по оценкам некоторых СМИ, он составляет не менее 100 тысяч тенге (около 300 долларов).

Напомним, в Казахстане ученые обнаружили череп сибирского единорога.