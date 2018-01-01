В Конгрессе США пригрозили России новыми санкциями

Пол Райан согласился с выводами американской разведки о том, что РФ вмешивалась в выборы президента США в 2016 году.

В Конгрессе могут рассмотреть новые санкции против РФ Facebook.com

В США готовы рассмотреть новые санкции против России, заявил спикер американской Палаты представителей Пол Райан.

"Россия — это угрожающее правительство, которое не разделяет наши интересы и не разделяет наши ценности", — подчеркнул американский чиновник.

Райан отметил, что в случае подготовки в Конгрессе новых санкций против РФ, он будет "просто счастлив рассмотреть их", пишет Reuters.

Кроме того, спикер Палаты представителей США согласился с выводами американской разведки о том, что РФ вмешивалась в выборы президента США в 2016 году.

Напомним, накануне Дональд Трамп и Владимир Путин провели встречу в Хельсинки.

Вместе с тем англоязычная пресса была возмущена поведением президента США на переговорах в Хельсинки.

Кроме того, Трампу также досталось от сенатора Джона Маккейна, экс-главы ЦРУ Джона Бреннана и даже от "Железного Арни" - Арнольда Шварценеггера.

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