США расширили санкции против России

Министерство финансов США ввело санкции в отношении трех физических лиц и пяти компаний из России.

Об этом сообщает пресс-служба американского ведомства.

В списке значатся компании Digital Security, DiveTechnoService и Научно-исследовательский институт Квант. Кроме них, под санкции попали также зарегистрированные за пределами РФ компании Embedi и Erpscan, которые, по данным Минфина США, связаны с Digital Security. Все указанные компании ведомство подозревает в связях с ФСБ.

Digital Security - консалтинговая компания в области информационной безопасности.

DiveTechnoService, по размещенной на ее сайте информации, специализируется на всех видах водолазного оборудования, и подводно-технических работ.



ФГУП "НИИ "Квант" занимается разработкой и обслуживанием электронно-вычислительных средств и комплексов специального и гражданского назначения.

Санкции введены на основании закона "О противостоянии противникам Америки посредством санкций".

Напомним, 6 апреля США ввели новые масштабные санкции против окружения президента РФ Владимира Путина. В санкционный список попали 15 компаний и российские олигархи, состояние которых превышает миллиард долларов.

Позже первый вице-спикер Госдумы РФ Иван Мельников заявил, что в стране разработан законопроект с ограничением на поставку в нее товаров и услуг американского происхождения.

Кроме того, в России решили создать правительственное ведомство по борьбе с санкциями.

А уже в мае США сообщили о новых санкциях против ряда российских военных структур, включая институт минобороны, конструкторское бюро и учебный центр под Санкт-Петербургом.

4 июня президент РФ Владимир Путин одобрил решение о контрсанкциях. На официальном портале правовой информации РФ опубликован подписанный главой российского государства закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств".