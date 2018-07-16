Сенатор Маккейн жестко раскритиковал Трампа за его поведение на встрече в Хельсинки

Сегодняшняя пресс-конференция в Хельсинки была одним из самых позорных выступлений американского президента за все время существования США, комментируя пресс-конференцию после встречи президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина,заявил один из наиболее жестких критиков и противников Трампа сенатор-республиканец Джон Маккейн.

"Сегодняшняя пресс-конференция в Хельсинки была одним из самых позорных выступлений американского президента в памяти. Урон, нанесенный наивностью президента, эгоизмом, ложной эквивалентностью и симпатией к автократам, трудно подсчитать. Но ясно, что саммит в Хельсинки был трагической ошибкой", - отметил Маккейн в заявлении, которое опубликовала его пресс-служба, передает УНН.

Сенатор отметил, что Трамп не имел ни способностей, ни желания противостоять Путину.

"Он и Путин, казалось, говорили по тому же сценарию, что президент сделал сознательный выбор, чтобы защитить тирана от справедливых вопросов свободной прессы и предоставить Путину неоспоримую платформу для извержения пропаганды и лжи миру... (Трамп - ред.) похоже, решил реализовать свои заблуждения в отношении теплых отношений с режимом Путина, не обращая внимания на ... его жестокое пренебрежение суверенитетом своих соседей, его соучастие в убийстве сирийского народа, его нарушение международных договоров и его нападение на демократические институты во всем мире", - заявил Маккейн.

Своими действиями Трамп "унизил себя перед тираном", считает Маккейн.

"Ни один из предыдущих президентов никогда не унижал себя более презренно перед тираном. Президент Трамп не только не смог говорить правду о противнике; но выступая за Америку перед миром, наш президент не смог защитить все, что делает нас такими, какие мы есть...", — резюмировал он.

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Подробнее о ходе и результатах первых полноформатных переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина читайте в теме "Главреда" "Встреча Трампа и Путина в Хельсинки: что известно, о чем договорились".