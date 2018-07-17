"Это была госизмена, Дональд, и ее видел весь мир": Иносми о встрече Трампа и Путина

Встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Хельсинки вызвала большой резонанс в американских и канадских СМИ.

Большинству изданий не понравилось как поведение Трампа, так и отказ верить обвинением от группы расследователей Мюллера, свидетельствующих о вмешательстве в американские выборы, а также попросту сам факт встречи двух глав государств в столице Финляндии

CNBC: Трамп на встрече с Путиным продвигал собственные, а не национальные интересы

Шокирующие переговоры президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным легче понять, осознав, что он продвигал собственные интересы, а не интересы Соединенных Штатов, пишет Джон Хардвуд в колонке для CNBC.

Автор возмущается тем, что предложение Путина о допросе 12 офицеров ГРУ, подозреваемых в США во вмешательстве в выборы, Трамп счел великолепным, потому что "русские разделяют его интерес в дискредитации расследования ФБР", отмечает Хардвуд. Согласившись с этим предложением, Трамп "приравнял американскую систему правосудия к той, что существует в беззаконной автократии, чьи недавние преступления помимо кампании 2016 года включают в себя захват Крыма и убийство при помощи нервно-паралитического вещества на британской земле".

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Бывший спичрайтер президента США Картера Джеймс Феллоуз в своей колонке для издания The Atlantic отмечает, что существует только два объяснения того "позорного перфоманса Трампа, за которым наблюдал весь мир".

Либо Дональд Трамп превратился в агента российских интересов, может, осознано, может несознательно, из боязни шантажа, в надежде на будущие сделки, из-за большого уважения к Владимиру Путину, из-за благодарности России в помощи на выборах, из-за жалкой неспособности видеть что-то за своими 306 выборными голосами, пишет Феллоуз, либо он настолько нарциссичен и невежественен, что не понимал, что своим выступлением продвигал именно ту линию, которой желал Путин.

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"Я достаточно стар, чтобы помнить, как Линдон Джонсон и Ричард Никсон врали с ТВ - оба про Вьетнам и Никсон про Уотергейт. Я помню мучения и увертки Билла Клинтона и Джорджа Буша, которые привели к войне в Ираке. Но я никогда прежде не видел, чтобы президент Америки настойчиво, публично, шокирующе отдавал предпочтение интересам другой страны над интересами своего собственного правительства и народа", - пишет Феллоуз, называя Трампа "инструментом" и "полезным идиотом".

The New Yorker: Встреча Трампа и Путина в Хельсинки

Джошуа Яффа в публикации в The New Yorker отмечает, что был "шокирован, но не удивлен", смотря пресс-конференцию Путина и Трампа по итогам переговоров в Хельсинки.

"Не удивлен, потому что уже в течение некоторого времени ясно, что Трамп как минимум испытывает какую-то автократическую зависть к Путину", — пишет автор. По его мнению, Трамп также может "ощущать себя должником Путина или российского государства". Яффа признается, что оказался шокирован тем факторм, что американский президент согласен с оценками российского лидера, а не собственной разведки, по поводу предполагаемого вмешательства Москвы в президентские выборы в США.

"Путин, должны быть, летит в Москву счастливым — не потому что он сделал что-либо искусное или гениальное в Хельсинки, а потому что просто оказался достаточно умным, чтобы расслабиться и выигрывать одну партию за другой", — резюмирует итоги встречи журналист.

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Бывший мэр Нью-Йорка и основатель Bloomberg Майкл Блумберг также выразил свое возмущение поведением президента США.

"За свою жизнь я не могу вспомнить неделю, когда президент Соединенных Штатов сделал больше для того, чтобы оскорбить наших ближайших союзников и польстить нашим главным врагам", - пишет владелец издания в своей колонке.

По мнению Блумберга, на саммите НАТО в Брюсселе Трамп из кожи вон лез, обвиняя канцлера Германии Ангелу Меркель в том, что ее страна "спонсирует" Россию, Терезу Мэй – в провале Брексита, и "превратил справедливые и давно назревшие претензии к Европе в пощечину".

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Американцы долго демонстрировали свою приверженность демократии, свободе, верховенству права, правам человека, свободе прессы и капитализму и сейчас американцам пришла пора убедиться в том, что Белый Дом знает это, подчеркивает бывший мэр Нью-Йорка.

The Washington Post: Трамп бросает вызов своим советникам

Эшли Паркер и Джош Доуси со ссылкой на источники в окружении Трампа отмечают, что встреча президентов прошла совершенно не потому плану, который долгое время разрабатывали его советники.

"Чиновники администрации надеялись, что саммит в понедельник по-другому: без вольной 46-минутной пресс-конференции, в которой Трамп напал на свое собственное ФБР на иностранной земле и тепло похвалил российского автократа", - говорится в тексте The Washington Post.

Издание отмечает, что накануне встречи сотрудники предоставили Трампу доклад в сто страниц, который позволил бы занять жесткую позицию в переговорах с Путиным, но президент проигнорировал большинство из них, по словам одного человека, знакомого с переговорами. "Замечания Трампа "очень сильно противоречили плану", - цитирует издание источник.

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"В конце концов, выступление Трампа рядом с Путиным в столице Хельсинки выглядело как турне по самым нелепым теориям заговора, твитов и догадок о России - за исключением того, что он все это сделал рядом с Путиным, лидером одного из величайших геополитических врагов Америки", - добавляют Паркер и Доуси.

The Atlantic: Конец всех иллюзий

Колумнист The Atlantic Куинта Юречич назвала кадры с Трампом, стоящим рядом с "ухмыляющимся и настаивающим на том, что Россия не вмешивалась в американские выборы Путиным" "шокирующими".

Эти слова Трампа полностью подтвердили "ужасающее безразличие президента к атаке на демократическую жизнь американского народа" и продемонстрировали "его неспособность выполнять обязанности на своем посту".

"Точно так же, как Шарлоттсвиль разрушил табу на то, чтобы считать президента симпатизирующим "белому супрематизму", возможно, Хельсинки позволит комментаторам в мейнстримных СМИ более спокойно признать опасность президентства Трампа на мировой арене", — находит пользу из встречи Юречич.

Time: Трамп казался слабаком перед Путиным

Брайан Беннетт в Time Magazine напоминает, что Трамп в своей жизни больше всего боится быть униженным и стремится не показывать слабость.

"Но саммит с российским президентом Владимиром Путиным заставил Трампа пережить оба унижения", — пишет Беннетт.

Хотя лидеры России и США встречались на нейтральной территории в Финляндии, "Путин управлял пресс-конференцией после встречи, как будто он был принимающей стороной", делится впечатлением Беннетт.

"Российский лидер говорил первым и сам вызвал первого журналиста для того, чтобы тот задал вопрос. Трамп, который часто выпячивает грудь, когда заходит в комнату, просто стоял, пока Путин задавал тон беседе", — заключает The Time.

Politico: Трамп был прав, встретившись с Путиным

Среди хора возмущенных голосов выделяется мнение сенатора от Кентукки Рэнда Пола, который считает, что, хотя страны нельзя назвать друзьями, у них множество совместных интересов.

"К сожалению, за последние два года некоторые связи [американских и российских чиновников] позволили разжечь истерию, которая вызвала такой паралич в отношении России, что регулярные встречи и сообщения прекратились, а обвинение в "сговоре" можно схлопотать только на том основании, что американские чиновники согласились на очередную встречу с избранными российскими должностными лицами, посещающими Капитолийский холм", – пишет Пол в своей колонке для Politico.

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По его словам, "враждебный климат, созданный русофобами, привел к вакууму в культурном, образовательном и даже законодательном обменах, в то время как избранные должностные лица из Вашингтона и Москвы теперь находятся в так называемых "запрещенных списках". Ничего невозможно достигнуть, если обе страны захлопывают друг перед другом дверь".

"Я благодарен Трампу за то, что он снова готов пойти против политической элиты в Вашингтоне и сберечь линии коммуникации с Москвой", – резюмировал сенатор.

The Globe and Mail: Это была госизмена, Дональд Трамп. Мы все это видели

Профессор и политический комментатор Джаред Секстон в колонке для The Globe and Mail назвал встречу Путина и Трампа "темным днем в американской истории".

"Американцам преподнесли одну из самых ужасных картин, какие только можно представить: руководитель США лизал ботинки диктатора-убийцы", — пишет Секстон.

Профессор отмечает, что американцы "уже привыкли" к подобному фарсу от своего президента, но пресс-конференция в понедельник "была совершенно другой вещью".

"Трамп публично отверг заключения разведки его страны о российском вмешательстве в президентские выборы в США и лишь повторил утверждения российского президента. Он стоял на мировой арене и соглашался с человеком, который убивал политических диссидентов и вмешивался в глобальную демократию множество раз. Дональд Трамп помог иностранному противнику", — заключил автор публикации.

The Star: Дональд Трамп стал международным хулиганом

В редакционной статье The Star по итогам саммита говорится, что, хотя Трамп "бил по фундаменту международного порядка" на протяжении нескольких месяцев, понедельник может оказаться днем, "когда он наконец-то смог его расколоть".

"Столкнувшись с прямым вопросом о том, кому он верит — американским разведывательным агентствам, которыми он руководит, или автократическому лидеру могущественной страны-соперника — Трамп уклонялся, а потом наконец-то принял на веру заявления давнего врага собственной страны", — говорится в редакционной статье.

По мнению авторов публикации The Star, Трамп ведет кампанию по "дестабилизации и дальнейшему разрушению традиционных альянсов США" и существующих международных организаций.

The Washington Post: Момент требовал от Трампа встать на защиту Америки, но он решил кланяться

Когда история президентства Дональда Трампа будет в итоге написана, то 16 июля 2018 года будет в ней отмечено особо. В этот день, когда обстановка требовала демонстрации силы и решимости от американского президента, Трамп предложил вместо этого почтительность, оборонительное поведение, уклончивые ответы и безволие, пишет Дэн Балтц.

Он отмечает, что "немыслимая" совместная пресс-конференция Трампа и Путина "будет стоять особо из-за ее абсолютной эпатажности и упущенных возможностей".

"Можно только представить удовлетворение Путина тем, как все обернулось. Нападения его страны на американскую демократию посеяли внутренние разногласия и недоверие, настроив американцев против американцев. Он наблюдал, как американо-европейский альянс оказался под огромным напряжением из-за того, что президент США называет Европейский союз врагом", - отмечает автор.

Балтц отмечает, что Трамп предпочел кланялся Путину и "согласно требованиям дипломатии раздавал публичные похвалы и комплименты" вместо того, чтобы провести прямолинейный разговор.

"Пресс-конференция в понедельник стала краеугольным камнем международной поездки Трампа, в которой при любой возможности президент подрывал союзников США в Европе, играя по правилам с Путиным", - резюмирует автор.