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В МИД рассказали подробности гибели украинца в Кабуле

Сегодня, 18:13

Погибший в Афганистане гражданин Украины был сотрудником одной из украинских авиакомпаний.

Кабул, Афганистан
В МИД рассказали подробности гибели украинца Reuters
Гражданин Украины, погибший в Кабуле в результате атаки на отель, был сотрудником одной из отечественных авиакомпаний, сообщил начальник консульского Управления обеспечения МИД Василий Кирилич.

"Погибший гражданин Украины был сотрудником одной из украинских авиакомпаний, которая работала на авиарынке Афганистана", — заявил Кирилич в комментарии каналу "112. Украина".

На вопрос, есть ли еще другие погибшие или пострадавшие украинцы в результате теракта, Кирилич ответил, что есть такая возможность, однако информацию должен лично проверить консул, который едет в Кабул.

"Есть опасность, что количество погибших граждан Украины может быть больше, чем один. Этот вопрос требует уточнения после прибытия консула Украины в Кабул, после его контактов с правоохранительными и другими органами он получит более точную информацию, и мы тогда сможем ее обнародовать", — заявил Кирилич.

Напомним, ранее глава МИД Украин Павел Климкин сообщил, что погибших украинцев в результате атаки на отель в Кабуле может быть больше.
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Афганиста, Кабул, отель, жертва, МИД
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