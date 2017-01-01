В МИД рассказали подробности гибели украинца в Кабуле

Погибший в Афганистане гражданин Украины был сотрудником одной из украинских авиакомпаний.

В МИД рассказали подробности гибели украинца Reuters

Гражданин Украины, погибший в Кабуле в результате атаки на отель , был сотрудником одной из отечественных авиакомпаний, сообщил начальник консульского Управления обеспечения МИД Василий Кирилич.

"Погибший гражданин Украины был сотрудником одной из украинских авиакомпаний, которая работала на авиарынке Афганистана", — заявил Кирилич в комментарии каналу "112. Украина".

На вопрос, есть ли еще другие погибшие или пострадавшие украинцы в результате теракта, Кирилич ответил, что есть такая возможность, однако информацию должен лично проверить консул, который едет в Кабул.

"Есть опасность, что количество погибших граждан Украины может быть больше, чем один. Этот вопрос требует уточнения после прибытия консула Украины в Кабул, после его контактов с правоохранительными и другими органами он получит более точную информацию, и мы тогда сможем ее обнародовать", — заявил Кирилич.

Напомним, ранее глава МИД Украин Павел Климкин сообщил, что погибших украинцев в результате атаки на отель в Кабуле может быть больше.