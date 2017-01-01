В Молдове приостановили полномочия Додона

Президент сознательно отказался от предложенных кандидатур на должности министров, решил конституционный суд страны.

Игорь Додон временно не имеет полномочий президента Молдовы a-tv.md

Во вторник, 2 января, в Молдове конституционный суд по запросу группы депутатов от коалиции временно прекратил полномочия президента страны Игоря Додона

Решение обусловлено тем, что на прошлой неделе глава государства повторно отклонил предложенные премьером Павлом Филипом кандидатуры пяти министров и двух вице-премьеров, пишет "Интерфакс".

"… временное отстранение необходимо для деблокирования процесса назначения новых министров в правительстве. Суд подтвердил, что президент вправе лишь один раз отказаться от утверждения кандидатуры члена правительства", — говорится в постановлении КС.

Суд пришел к выводу, что "президент сознательно отказался от кандидатур на должности министров" и объявил о его "временной неспособности исполнять свои служебные обязанности". Таким образом, указы о назначении на должности новых министров подпишут премьер или спикер парламента Андриан Канду.

Ранее сообщалось, что Игорь Додон отказался подписать принятый парламентом Молдовы закон о борьбе с пропагандой Российской Федерации. Президент утверждал, что документ имеет "антидемократический характер".