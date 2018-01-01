В Москве суд арестовал украинца, задержанного ФСБшниками в Крыму

Наш соотечественник будет находиться под стражей до апреля.

Константина Давыденко арестовал московский суд Скриншот видео с youtube.com

В понедельник, 12 февраля, в столице Российской Федерации Москве Лефортовский суд арестовал задержанного в захваченном Крыму — в Симферополе — украинца Константина Давыденко, подозреваемого в шпионаже против страны.

Суд решил, что наш соотечественник должен находиться под стражей до 11 апреля, пишет ТАСС.

"Ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении Константина Давыденко меру пресечения в виде заключения под стражу…", — огласила решение судья.

Напомним, Константина Давыденко 11 февраля в Симферополе задержали сотрудники Федеральной службой безопасности РФ. По ее данным, он "целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины составляющие гостайну сведения". Следователем ФСБ было начато дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 276 ("шпионаж") Уголовного кодекса России.