В Нацбанке Польши спрогнозировали, сколько украинцев будут приезжать в страну на работу

Информацию озвучил замдиректора Департамента экономического анализа учреждения.

Украинский загранпаспорт и польская виза Comments.UA

Аналитики Нацбанка Польши прогнозируют, что до конца 2020 года на польский рынок труда каждый год будут прибывать 200-300 тысяч украинцев.

Такую информацию озвучил замдиректора Департамента экономического анализа Нацбанка Польши Яцек Котловский, сообщает "Польское радио".

Несмотря на то, что количество украинских граждан на рынке труда в Польше постоянно возрастает, темпы увеличения замедлились. Пик был зафиксирован в 2016-2017 годах.

К слову, по данным исследования Нацбанка Польши, к 2050 году нехватка рабочих рук на рынке труда страны составит около 10,6 млн человек в возрасте от 18 до 44 лет.

Напомним, ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявлял о том, что украинцы "спасают экономику Польши".