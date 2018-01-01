В Нацбанке Польши спрогнозировали, сколько украинцев будут приезжать в страну на работу

Информацию озвучил замдиректора Департамента экономического анализа учреждения.
Такую информацию озвучил замдиректора Департамента экономического анализа Нацбанка Польши Яцек Котловский, сообщает "Польское радио".
Несмотря на то, что количество украинских граждан на рынке труда в Польше постоянно возрастает, темпы увеличения замедлились. Пик был зафиксирован в 2016-2017 годах.
К слову, по данным исследования Нацбанка Польши, к 2050 году нехватка рабочих рук на рынке труда страны составит около 10,6 млн человек в возрасте от 18 до 44 лет.
Напомним, ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявлял о том, что украинцы "спасают экономику Польши".