"Украинцы спасают экономику Польши". Климкин ответил на скандальное заявление польского премьера

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинцы, работающие в Польше, спасают конкурентоспособность польской экономики.

"Беженцы — это категория международного права. Им нужно помогать. За 2 года такой статус в Польше получили 88 украинцев. При этом почти 300 тыс. получили разрешение на работу, а более 2 млн — визы, потратив несколько млрд евро (польская статистика)", — сообщил Климкин в Twitter.

"Мне, как математику, такое соотношение кажется очень симпатичным для польской экономики. Даже не учитывая то, что именно украинцы спасают конкурентоспособность экономики Польши", — заявил глава МИД.

В свою очередь, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook подчеркнула, что статус беженцев в Польше получили значительно меньше украинцев, чем утверждают польские власти.

"Официальные лица должны озвучивать официальные цифры, которые свидетельствуют, что за последнее время статус беженцев в Польше получили около 80 украинцев. Именно столько в Польше беженцев. Другой вопрос — трудовые мигранты", – написала она.

"Правда в том, что десятки тысяч украинцев во времена экономического кризиса, спровоцированного в том числе и войной, работают в соседних странах, в том числе и в Польше, усиливая ее экономику, вкладывая свои руки, ум, силы, украинское трудолюбие и искренность в формирование польского ВВП", — добавила Геращенко.

По ее мнению, "было бы честно со стороны польских властей благодарить за это украинцев — трудолюбивых и сильных, желательно во многих сферах, особенно рабочих профессий в Польше".

"Говорить о них как о беженцах — это нонсенс", — подчеркнула парламентарий.

"Также стоит честно признать, что, несмотря на российскую агрессию на Донбассе и в Крыму, сотни тысяч внутренних переселенцев, Украина не создала миграционного кризиса ни для ЕС, ни для РФ-агрессора. Там тоже только пару сотен украинцев получили официальный статус беженцев", — добавила Геращенко.

По ее убеждению, украинской власти и обществу "удалось справиться с вопросом ВПЛ и не создавать миграционных проблем для наших соседей".

"Кстати, именно поэтому мы и получили безвиз, если бы были сотни тысяч беженцев — Украине бы никто его не дал!", — отметила Геращенко.



"Украинские заробитчане, трудовые мигранты, которые вынуждены искать заработка в чужих краях — это наша боль, и власти действительно должны приложить все усилия для развития и восстановления экономики, чтобы люди возвращались и работали на родной земле. Над этим мы должны работать в 2018-м", — добавила она.

Напомним, ранее польский премьер Матеуш Моравецкий рассказал о десятках тысяч беженцев из Украины.