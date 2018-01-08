Громкий скандал в Польше: украинских работников под Варшавой заставили ходить в сине-желтых робах

В Польше одна из международных компаний под Варшавой, обязала сотрудников-украинцев носить одежду в цветах национального флага, в связи с чем столкнулась с обвинениями в дискриминации.

О том, что рабочие компании имеют униформу разного цвета в зависимости от отдела, в котором они работают, рассказал один из клиентов на условиях анонимности, сообщила Gazeta Stołeczna, пишет Европейская правда.

Однако, говорит он, украинцы являются исключением.

По его словам, независимо от участка, на котором они работают, украинцы обязаны носить одежду сине-желтого цвета.

"Я не мог даже представить, что такое возможно! Представьте, что поляков обязывают одевать красно-белую униформу, когда они работают на фабрике за рубежом", — возмутился клиент.

Руководитель завода, Михал Вроблевский, отрицает обвинения в свой адрес. Он объяснил, что таким образом "помечает" сотрудников, которые не разговаривают на польском. У нас все сотрудники носят синие брюки и различные рубашки. Механики – зеленые, бригадиры – красные. Это такая система идентификации. А желтые рубашки украинцев означают, что они не говорят по-польски", — пояснил он.

Между тем, эксперты в вопросах противодействия дискриминации уверены, что действия работодателя незаконны. "Это – унизительная практика сегрегации", — цитирует издание представительницу ассоциации "Никогда снова" Анну Татар. В ассоциации отмечают, что такое обозначение украинцев не имеет функционального содержания, а также создает национальное разделение среди сотрудников.

В то же время, руководитель производства говорит, что такая идентификация помогает самим украинским сотрудникам.

Телеканал TVN отмечает, что в национальную инспекцию по вопросам труда уже направлена просьба вмешаться в ситуацию.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинцы, работающие в Польше, спасают конкурентоспособность польской экономики.