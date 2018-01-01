В НАТО ответили на агрессивные заявления Путина о новом ядерном вооружении

НАТО зеркально отреагирует на действия России, сказал Столтенберг.

Глава Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что Запад уже принимает меры в ответ на угрозы президента России Владимира Путина о разработке новых ядерных вооружений.

Об этом он заявил во время своего визита в Ирак, сообщает Reuters.

"Мы не даем России зеркальный ответ на ее действия — ракетами на ракеты, вооружением на вооружение — но мы реагируем, поскольку видим, что она ведет себя агрессивнее", — подчеркнул Генсек НАТО.

"Конечно, мы обеспокоены, — отметил Столтенберг. — Поскольку НАТО не хочет новой холодной войны. Мы не хотим новой гонки вооружений".

Он также отметил, что заявление Путина прозвучало за несколько недель до выборов и согласуется с общей линией поведения России.

"Такая модель поведения, которую мы наблюдаем уже несколько лет, является одной из причин того, что НАТО адаптируется и проводит самое масштабное усиление нашей коллективной обороны после окончания "холодной войны", — подчеркнул Столтенберг.

Столтенберг в очередной раз призвал Россию выполнять Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), который Путин, по обвинениям американской стороны, нарушил через свое заявление о разработке новых видов вооружений.

Напомним, Путин в ходе послания Федеральному собранию сообщил о начале испытаний новой ракеты "Сармат" с энергетической ядерной установкой.

Мировые лидеры высказали обеспокоенность агрессивными заявлениями российского президента.