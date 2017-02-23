В Пакистане снова прогремел взрыв, есть жертвы и пострадавшие

Трагедия произошла сегодня в городе Лахор.

В полиции считают, что взрыв в Лахоре мог быть терактом Reuters

В четверг, 23 февраля, в пакистанском городе Лахорв коммерческом здании, погибли шесть человек, более 15 — ранены.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местный телеканал Samaa.

По данным агентства, в полиции пока не исключают, что инцидент мог быть терактом.

"Предварительно, взрыв прогремел утром в коммерческом здании, часть которого повреждена", — отметили журналисты.

Взрывной волной выбиты стекла в домах, расположенных поблизости. "Полиция устанавливает причину взрыва. Представители спасательных служб сообщили СМИ, что взорвался генератор", — говорится в статье.

Напомним, 16 февраля в пакистанском городе Сехван-Шариф произошел взрыв на территории комплекса мавзолея Лала Шахбаза Каландара, погибли десятки людей, более 150 — пострадали.