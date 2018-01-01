В Подмосковье разбился самолет Ан-148 с пассажирами на борту

На борту Ан-148 находился 71 человек.
"Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" после вылета из "Домодедово" исчез с экранов радаров, связи с экипажем нет", — сказал источник.
Сейчас экстренные службы проверяют информацию о крушении самолета в Раменском района Подмосковья, передает "Интерфакс".
"Предположительно самолет разбился в районе деревни Аргуново. Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было", — добавил источник агентства.
На борту Ан-148 находится 71 человек — 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
Напомним, ранее в России разбился легкий самолет, есть жертвы.