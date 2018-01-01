В Подмосковье разбился самолет Ан-148 с пассажирами на борту

На борту Ан-148 находился 71 человек.

В России разбился пассажирский Ан-148 denisanikin.livejournal.com

В России пассажирский самолет Ан-148 пропал с экранов радаров после вылета из Москвы в Орск, сообщил источник в экстренных службах.

"Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" после вылета из "Домодедово" исчез с экранов радаров, связи с экипажем нет", — сказал источник.

Сейчас экстренные службы проверяют информацию о крушении самолета в Раменском района Подмосковья, передает "Интерфакс".

"Предположительно самолет разбился в районе деревни Аргуново. Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было", — добавил источник агентства.

На борту Ан-148 находится 71 человек — 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Напомним, ранее в России разбился легкий самолет, есть жертвы.