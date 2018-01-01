В Польше раскопали украинскую могилу и заявили об отсутствии там останков воинов УПА

Был найден ряд погребений женщин, мужчин и детей в разном возрасте.
"Сообщения следует ожидать в понедельник", — заявил представитель Института национальной памяти Польши Богуслав Клещинский.
В то же время ведомство сообщило, что проведенные исследования судебно-медицинской экспертизы не дают оснований признать, что на месте демонтированного памятника в честь УПА есть коллективные или одиночные могилы членов этого украинского формирования, пишет Niezalezna.
Во время археологических работ "был найден ряд погребений женщин, мужчин и детей в разном возрасте, но пока нет ни одной предпосылки, чтобы утверждать, что это захоронения, связанные с военными действиями", сказал Клещинский.
С украинской стороны на раскопках присутствовали пятеро экспертов.
Напомним, ранее в Польше заявили, что памятник воинам УПА демонтировали законно.
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