В Польше столкнулись пассажирский поезд и товарняк, десятки пострадавших

Инцидент случился вчера вечером в Старогардском районе страны.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные местных властей, пишет РИА Новости.
Агентство уточнило, что инцидент произошел около 23:00, его причина пока неизвестна, проводится расследование.
"… пассажирский поезд, в котором находились около 300 человек, направлялся из города Гдыни в Бельско-Бяла. В результате столкновения семь из 11 вагонов состава сошли с рельсов", — сказал представитель железнодорожной компании Польши Мирослав Шименец.
Напомним, 11 августа в пригороде египетской Александрии лоб в лоб столкнулись два поезда, погибли десятки людей. Причиной трагедии стал ошибочный сигнал семафора, который дал работник железной дороги.