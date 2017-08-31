В Польше столкнулись пассажирский поезд и товарняк, десятки пострадавших

Инцидент случился вчера вечером в Старогардском районе страны.

Последствия столкновения facebook.com/erwin.stawikowski

В среду вечером, 30 августа, в Старогардском районе Польши на железнодорожной станциис грузовым составом, пострадал 21 человек, в том числе четыре ребенка.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные местных властей, пишет РИА Новости.

Агентство уточнило, что инцидент произошел около 23:00, его причина пока неизвестна, проводится расследование.

"… пассажирский поезд, в котором находились около 300 человек, направлялся из города Гдыни в Бельско-Бяла. В результате столкновения семь из 11 вагонов состава сошли с рельсов", — сказал представитель железнодорожной компании Польши Мирослав Шименец.

Напомним, 11 августа в пригороде египетской Александрии лоб в лоб столкнулись два поезда, погибли десятки людей. Причиной трагедии стал ошибочный сигнал семафора, который дал работник железной дороги.

Фото: facebook.com/erwin.stawikowski