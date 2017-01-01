В Польше задержали торговку людьми, в том числе украинцами

Полька была ответственна за набор сотрудников и назначение работ для трех строительных компаний в Вроцлаве.

В Польше задержали женщину, которая занималась торговлей людьми, в том числе и граждан Украины.

Окружная прокуратура во Вроцлаве обвинила 44-летнюю женщину в торговле людьми, угрозах и подделке документов, сообщает "Польское радио".

Польке, которая руководила кадровой политикой в трех вроцлавских строительных фирмах, предъявлено 20 обвинений, в том числе 17 из них касается торговли людьми. Женщина была ответственна за набор сотрудников и назначение работ для трех строительных компаний в Вроцлаве.

По информации погранслужбы, она использовала личную ситуацию и незнание польского языка гражданами Украины. У рабочих отбирали паспорта, чтобы они не могли свободно ездить по стране и покидать рабочие места.

Относительно граждан Украины применяли также так называемый механизм долгов, то есть за возвращение паспорта обвиняемая требовала выплатить понесенные расходы, связанные с трудоустройством иностранцев. Женщина, по словам следователей, также устанавливала штрафы, не выплачивая зарплат.

Работников также наказывали за то, что они болели, меняли работу или не отвечали на звонки от нее. Женщине грозит минимум 3 года лишения свободы.

Напомним, в Польше разгорелся скандал из-за униформы для украинских работников. Международная компания Lindab, занимающаяся производством водостоков и вентиляционных труб, обязала украинских сотрудников носить униформу сине-желтого цвета, в результате чего предприятие обвинили в дискриминации.