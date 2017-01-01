В результате атаки на отель в Кабуле погибли девять украинцев — BBC

Жертвами нападения также стали граждане Германии, Греции и Казахстана.

В Кабуле погибли 9 украинцев, сообщают СМИ Reuters

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на данные, полученные от местных правоохранителей.

Отмечается, что жертвами нападения стали один гражданин Германии, один— Греции, один — Казахстана. Гражданство еще двух погибших устанавливается.

О гибели нескольких своих сотрудников сообщила также афганская авиакомпания Kam Air.

Отмечается, что общее число погибших, установленное на данный момент, составляет 14 человек, среди них — четверо граждан Афганистана. Трое из нападавших на гостиницу были убиты во время противостояния с афганскими военными.

10 человек, среди которых четверо — гражданские — получили ранения.

Около 160 человек были спасены из отеля в ходе спецоперации.

Напомним, ранее глава МИД Украин Павел Климкин сообщил, что погибших украинцев в результате атаки на отель в Кабуле может быть больше.