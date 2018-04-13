В РФ назвали сроки запуска движения грузовиков по новому мосту в Крым

В транспортном ведомстве заявили, что легковые автомобили смогут курсировать по объекту чуть позже.

Мост из России в Крым планируют запустить уже осенью Фото: Most.Life

Движение грузовиков по возводящемуся мосту , который должен соединить материковую часть России и аннексированный полуостров Крым, стартует осенью 2018 года.

"В полном объеме откроется, как и планировалось, до конца 2018 года. Осенью 2018 года, скажем так, пойдут грузовики и полугрузовые автомобили", - цитирует РИА Новости министра транспорта РФ Максима Соколова.

Напомним, мост через Керченский пролив, который строит последние несколько лет Россия, должен соединить Таманский полуостров Краснодарского края РФ с Керченским полуостровом в аннексированном Крыму. Мост уже назвали самым длинным в России, поскольку его длина составит 19 километров. Открытие объекта запланировано на конец 2018 года.

Как ранее сообщалось, руководитель общественной организации "Добровольческое движение ОУН" Николай Кохановский заявил о диверсионных намерениях относительно нового Крымского моста, который Россия строит через Керченский пролив. Лидер националистов пригрозил взорвать строящийся объект.