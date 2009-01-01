В России будет очень жесткий "майдан" — экс-депутат Госдумы

Дай Бог, чтобы крови было пролито не слишком много, сказал Пономарев.

Флаг России, иллюстрация mir24.net

Бывший депутат российской Госдумысчитает, что в РФ, скорее всего, обязательно произойдет "майдан", и будет носить очень жесткий характер.

Об этом он рассказал на чате в "Главреде".

По словам собеседника, проблема в России — "не в готовности людей протестовать, а в наличии лидеров и идей, которые находили бы массовую поддержку".

"Думаю, что в России это ("майдан" — Ред.) будет носить очень жесткий характер. И, скорее всего, это обязательно произойдет. Дай Бог, чтобы крови было пролито не слишком много", — заявил эксперт.

"В Украине часто говорят, что, мол, "мы свободолюбивые, а у россиян — рабская психология". Но я видел россиян в 1991 году, видел в 1993 году, видел в 2005 году, когда были протесты против монетизации льгот. И хочу сказать, что при всем уважении, по размаху тех протестов еще не известно, где было больше людей, и что было в итоге опаснее", — почеркнул экс-депутат.

Пономарев добавил, что оппозиция, "с точки зрения того, что она хочет делать со страной в социально-экономическом плане, настолько мало отличается от того, что делает правительство России, в глазах населения, что люди не понимают, кого там поддерживать и за кого проливать кровь".

"Именно с этим я связываю опасность людей типа Гиркина (воевавший на Донбассе российский террорист Игорь Гиркин ("Стрелок") — Ред.), потому что он-то как раз при ужасно консервативной политической повестке, в экономическом плане говорит то, что хотят услышать простые люди. И при этом он доказал, что за свои взгляды он готов проливать свою кровь. В отличие от многих нынешних "вождей", — сказал аналитик.

Ранее Илья Пономарев говорил, что в окружении президента РФ Владимира Путина сейчас не все спокойно, в Кремле "идет подковерная борьба в полном объеме", но она пока не приводит к дестабилизации системы. Ознакомиться с другими его мнениями можно здесь.