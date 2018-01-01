В России поэта приговорили к исправительным работам за стихи об Украине: видео

Осужденный работает учителем в школе, однако педагогическая деятельность ему отныне запрещена.

Александр Бывшев приговорен к исправительным работам в колонии-поселении за стих об Украине Фото: Вконтакте/Александр Бывшев

Суд Орловской области приговорил учителя немецкого языка и поэта из России Александра Бывшева к двум с половиной годам колонии-поселения за публикацию в соцсети стихотворения "На независимость Украины".

Как сообщает издание "Грани.ру", россиянин разместил стихотворение во Вконтакте 22 февраля 2015 года. Однако ранее он уже получал "замечания" за распространение поэзии об Украине.

Отмечается, что Бывшева уволили из школы в пгт Кромы, где он преподавал немецкий язык. Ему по решению суда запрещено в течение двух лет работать педагогом.

Осужденный поэт свою вину отрицает. На судебном заседании он заявил, что все его стихотворения несут антивоенный и гуманистический посыл. Бывшев отметил, что интересуется ситуацией в соседнем государстве, поскольку имеет украинские корни. Он убежден в своей правоте и считает, что в стихах просто выразил личное мнение.

Отмечается, что Бывшев жил вместе со своими пожилыми родителями, которые из-за пересесенных заболеваний нуждаются в его уходе, однако суд это не учел.

Напомним, ранее в оккупированном Донецке неизвестные распространили наклейки с изображением части барельефа украинского поэта Василия Стуса, который боевики уничтожили в 2015 году, на одном из корпусов Донецкого национального университета.