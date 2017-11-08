В России у поселка разбился легкий самолет, есть жертва: фото и видео с места катастрофы

Инцидент произошел в Амурской области, пострадал один человек.

Место происшествия Скриншот видео с youtube.com

Возле российского поселка Экимчан Амурской области— Ан-2, один пилот погиб, а еще один — получил травмы и был госпитализирован, причиной крушения могла стать неисправность двигателя.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные единой дежурно-диспетчерской службе Селемджинского района Приамурья.

По данным Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, у борта сразу после взлета выявил неисправность, региональный главк МЧС и местные власти рассказали, что воздушное судно загорелось из-за жесткой посадки.

Пилот принял решение посадить Ан, но не дотянул до взлетно-посадочной полосы и упал в 600 метрах от нее. На борту находилось два члена экипажа, он летел по маршруту Экимчан — село Удское Хабаровского края, перевозил продукты

"Известно, что самолет принадлежал компании "Зодиак-групп" из Владивостока, на момент падения он находился в аренде у авиакомпании "Дальтрансайро", — говорится в статье.

Напомним, в октябре в столице Демократической Республики Конго (страна в Центральной Африке) — Киншасе — разбился военно-транспортный самолет Ан-12, погибли все члены экипажа, среди жертв были украинцы.

Фото: ampravda.ru, видео: Амурская Правда