В сеть "слили" новое видео обстрела и крушения российского Су-25 в Сирии

Новая запись опровергает заявления, ранее сделанные по этому поводу Минобороны РФ.

Скриншот из видео YouTube

Во всемирной сети была опубликована новая видеозапись военных действий в провинции Идлиб (Сирия), в ходе которых оказался сбит российский самолет-штурмовик Су-25.

Ролик был опубликован представителями Telegram-канала Directorate4 на портале YouTube.

На видео заснят непосредственный момент обстрела российского штурмовика. Сирийские повстанцы громкими выкриками приветствовали удачное попадание, после которого боевая машина загорелась и начала снижаться.

В записи также утверждается о том, что российский Су-25 был сбит членами группировки "Джейш Идлиб Хур".

При этом в ролике отчетливо заметно, что огонь по самолету велся из зенитной установки, установленной в кузове автомобиля-пикапа марки Toyota. В то время в российском Минобороны заявляли, что Су-25 был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Напомним, что в ответ на свой сбитый самолет россияне начали бомбить больницы и мечети в Сирии. Позднее российский сенатор нашел в ситуации с Су-25 "украинский след".