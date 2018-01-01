В сеть "слили" новое видео обстрела и крушения российского Су-25 в Сирии

Новая запись опровергает заявления, ранее сделанные по этому поводу Минобороны РФ.
Ролик был опубликован представителями Telegram-канала Directorate4 на портале YouTube.
На видео заснят непосредственный момент обстрела российского штурмовика. Сирийские повстанцы громкими выкриками приветствовали удачное попадание, после которого боевая машина загорелась и начала снижаться.
В записи также утверждается о том, что российский Су-25 был сбит членами группировки "Джейш Идлиб Хур".
При этом в ролике отчетливо заметно, что огонь по самолету велся из зенитной установки, установленной в кузове автомобиля-пикапа марки Toyota. В то время в российском Минобороны заявляли, что Су-25 был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса.
Напомним, что в ответ на свой сбитый самолет россияне начали бомбить больницы и мечети в Сирии. Позднее российский сенатор нашел в ситуации с Су-25 "украинский след".