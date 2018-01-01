В Сети появились фотографии разрушительного урагана в российском Барнауле

Шторм нанес городу существенный ущерб.

В Сети появились фотографии накрывшего 23 июня российский Барнаул разрушительного шторма, вследствие которого в российском горое пришлось срочно вводить режим чрезвычайной ситуации.

Фотографиями на своей страничке в Twitter поделился фотограф и блогер Георгий Малец.

Отмечается, что стихия больше всего ударила по Центральному району города. Лишились электроэнергии и воды (затопило насосную станцию) семь пригородных поселков и больница, пострадали крыши частных и многоквартирных домов.

Зафиксировали падение 92 деревьев, не работает 14 светофоров. По состоянию на обед 24 июня в городе продолжает идти дождь.

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Напомним, вечером 21 апреля Москву накрыл разрушительной силы ураган, в городе пострадала девочка, позже она умерла в больнице. Также в Мытищинском районе Московской области в результате непогоды погиб мужчина.

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