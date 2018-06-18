Машины ушли под воду. Появились фото и видео последствий урагана в Луцке

В Луцке 18 июня прошел сильный дождь со шквальным ветром, который вырвал с корнем и повалили десятки деревьев.

Как сообщает издание Волынь, огромные лужи парализовали движение транспорта в городе, причем пострадали, как частные автомобили, так и городские перевозчики.

Отмечается, что на проспекте Возрождения троллейбус залило водой по верхушки колес, и он не смог самостоятельно передвигаться, понадобилась помощь коммунальщиков.

Несколько автомобилей залило водой по самую крышу. Водители в Луцке жалуются на то, что потоп сорвал и унес с их транспортных средств номерные знаки, которые они теперь разыскивают.

Напомним, несколькими днями ранее Киев оказался в эпицентре стихии – на город обрушился сильный дождь с грозой и ветром.