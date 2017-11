В Сети высмеяли Трампа за неуклюжий глоток воды из бутылки, опубликованы фото и видео

В Сети посмеялись над манерой президента США Дональда Трампа пить воду из бутылки.

Трамп выступал в Белом доме по итогам первого официального турне по азиатским странам, пишет Спутник.

Американский лидер привлек внимание пользователей соцсетей, прервав выступление ради глотка воды, что вышло у него очень неуклюже.

В какой-то момент президент прервал свое как всегда эмоциональное выступление, наклонился и стал что-то искать под трибуной. Но, не обнаружив то, что искал, махнул рукой и решил продолжить, но кто-то из зала, догадавшись в чем дело, подсказал ему, что вода стоит на маленьком столике возле трибуны.

Трамп достал бутылку, открыл и, не дожидаясь пока ему принесут стакан (который, кстати, по протоколу, должен был ждать его рядом с бутылкой) открыл бутылку и, держа ее двумя руками, глотнул воды из горлышка… И снова продолжил свой отчет о турне.

Однако ролик уже попал в Сеть и начал активно обсуждаться пользователями.

По словам журналиста Скотта Дворкина, президент не сделал глоток, а отхлебнул, причем с характерным звуком, да и бутылку он держал необычно — двумя руками, "как соску".

"Пососи водички, малыш", — прокомментировал ролик один из зрителей, судя по всему, сравнивая президента США с пьющем с помощью соски младенцем.

"Вот что бывает, когда у тебя такие маленькие ручки", — посмеялся другой, намекая на вирусный мем, посвященный рукам Трампа.

В соцсетях также вспомнили, как тогда еще кандидат на президентский пост Дональд Трамп высмеял сенатора Марко Рубио за то, что тот однажды прервал выступление по ТВ, чтобы попить воды.

"На фоне неуклюжего шоу Трампа сенатор Рубио — чемпион по питью воды. Он когда-нибудь вообще раньше открывал бутылку?" — пишет в Twitter американский теле- и радиоведущий Джо Скарборо.

