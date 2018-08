В США женщина показала средний палец кортежу Трампа и вылетела с работы

В США Джули Бриксман ехала мимо кортежа президента Дональда Трамп на велосипеде и показала средний палец, позже женщину уволили с работы.

Об этом пишет lb.ua со ссылкой на Huffington Post.

Издание уточнило, что снимок, на котором виден непристойный жест, сделал фотограф Белого дома, он быстро распространился в соцсетях и на телеканалах в Штатах.

После инцидента Бриксман стала популярной, ей даже дали прозвище "she-ro", что означает "она-герой".

"Я сделала то, что на самом деле думают многие американцы", — сказала женщина. По ее словам, он даже не подозревала, что в тот момент кто-то мог ее сфотографировать.

Работодатель "героини" из государственной компании Akima LLC негативно воспринял случившееся и заявил, что сотрудница нарушила политику предприятия, такое поведение может навредить бизнесу. В свою очередь, Бриксман отметила, что не обозначала на страницах в соцсетях место работы, поэтому это никак не повлияет на репутацию компании.

Woman fired for flipping off Trump's motorcade https://t.co/fqVwBFTpzg via @HuffPostPol #Her2020